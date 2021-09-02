İktidarın değişmesi lazım diyen Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

02 Eylül 2021 Perşembe, 10:31

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından AKP'ye tepki göstererek iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi.

Fazıl Say paylaşımında 'Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam...' ifadelerini kullandı.

1- bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam

2-bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam

3-bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha…. — Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 1, 2021

Say diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olmasını istediğini ve hangi partinin belediyeleri yönetmesini istediğini açıkladı.

"BU ÜLKEYE DAHA ÇAĞDAŞ BİR YÖNETİM GEREKİR"

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha…. Cumhurbaşkanı şu an %60’a yakın oyu olan İmamoğlu’nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.) Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok. MV’lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum" ifadesini kullandı.

Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum — Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 1, 2021



