İktidarın değişmesi lazım diyen Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'İktidarın değişmesi lazım’ diyerek, Cumhurbaşkanı olmasını istediği ismi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 10:31
İktidarın değişmesi lazım diyen Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Abone Ol google-news

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından AKP'ye tepki göstererek iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi.

Fazıl Say paylaşımında 'Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam...' ifadelerini kullandı.

Say diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olmasını istediğini  ve hangi partinin belediyeleri yönetmesini istediğini  açıkladı. 

"BU ÜLKEYE DAHA ÇAĞDAŞ BİR YÖNETİM GEREKİR"

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha…. Cumhurbaşkanı şu an %60’a yakın oyu olan İmamoğlu’nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.) Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok. MV’lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum" ifadesini kullandı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler