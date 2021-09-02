İktidarın değişmesi lazım diyen Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından 'İktidarın değişmesi lazım’ diyerek, Cumhurbaşkanı olmasını istediği ismi açıkladı.
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından AKP'ye tepki göstererek iktidarın değişmesi gerektiğini söyledi.
Fazıl Say paylaşımında 'Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam...' ifadelerini kullandı.
1- bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam— Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 1, 2021
2-bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam
3-bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha….
Say diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olmasını istediğini ve hangi partinin belediyeleri yönetmesini istediğini açıkladı.
"BU ÜLKEYE DAHA ÇAĞDAŞ BİR YÖNETİM GEREKİR"
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam. Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha…. Cumhurbaşkanı şu an %60’a yakın oyu olan İmamoğlu’nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.) Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok. MV’lerde, yeni işçi partisinde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim. Anca öyle Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum" ifadesini kullandı.
Ovacık’a baharda konser hediye edeceğim. O kadar beğeniyorum— Fazıl Say (@fazilsaymusic) September 1, 2021
Video Haberler
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
- İstanbul'da evde yılan paniği! İtfaiye eri yakaladı
- Tık uğruna gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
- Antalya'da korkunç kavganın görüntüleri!
- Çanakkale'de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Sedat Peker' iddiası
- TRT'den İzmir Marşı savunması
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Bahçeli duyurdu, CHP'den ilk açıklama geldi
- TV sunucusu tecavüzcüden canlandırma yapmasını istedi!
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Ferhan Şensoy'la ilgili yürek burkan detay
- '2002’den bu yana en düşük oy seviyesinde'