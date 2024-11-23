Fazla kilo alımının 8 gizli nedeni: Sağlıklı beslenmeye rağmen kilo verememenizin arkasında yatan sebepler

Yayınlanma: 23.11.2024 - 16:02

Güncelleme: 23.11.2024 - 16:02

Kilo alımının yalnızca fazla yemek yemekle ilgili olmadığını biliyor muydunuz? Birçok insan, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine rağmen, farkında olmadan vücudundaki bazı gizli faktörlerin etkisiyle kilo alabiliyor. Uzmanlar, kalitesiz uyku, stres, hormonal dengesizlikler gibi etkenlerin bu süreçte önemli rol oynadığını belirtiyor. İşte, fazla kiloların ardındaki 8 gizli neden ve bu durumları nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.