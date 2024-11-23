Fazla kilo alımının 8 gizli nedeni: Sağlıklı beslenmeye rağmen kilo verememenizin arkasında yatan sebepler
Düzenli beslenme ve egzersize rağmen kilo veremiyorsanız, probleminiz görünenden çok daha derinde olabilir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, fazla kiloların ardındaki 8 gizli nedeni açıklıyor ve çözüm önerilerini sunuyor.
Kilo alımının yalnızca fazla yemek yemekle ilgili olmadığını biliyor muydunuz? Birçok insan, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine rağmen, farkında olmadan vücudundaki bazı gizli faktörlerin etkisiyle kilo alabiliyor. Uzmanlar, kalitesiz uyku, stres, hormonal dengesizlikler gibi etkenlerin bu süreçte önemli rol oynadığını belirtiyor. İşte, fazla kiloların ardındaki 8 gizli neden ve bu durumları nasıl yönetebileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.
- Kalitesiz uyku: Yetersiz ve düzensiz uyku, iştahı artıran ghrelin hormonunu yükseltir ve normalden daha fazla yemek yememize yol açar. Ayrıca, beyin strese girdiğinde kortizol hormonu salgılar ve bu hormon, vücuttaki ödemin en büyük sebebidir.
- Uzun süreli stres: Uzun süreli stres sonucunda glükokortikoid hormonu salgılanır; bu hormon, yağ hücrelerinin çoğalmasına neden olur.
- Menopoz: Yağ artışı menopoz sırasında hemen hemen her kadında ortaya çıkar. Östrojen azlığı, yaşlanma süreci, ghrelin hormonunun yükselmesi ve halsizliğe bağlı hareketsiz yaşam, bu durumların sebepleri arasında sayılabilir.
- Cushing sendromu: Kortizol hormonunun olması gerekenden fazla ve kontrolsüz bir şekilde yükselmesi sonucu gelişen bu sendrom, vücutta ciddi su tutulumuna yol açar. Özellikle yüzde yuvarlak ve kırmızı bir görüntü meydana gelir.
- Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının doğrudan kilo aldırdığına dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ancak, vücuttaki hormon değişiklikleri, iştah artışı, hareketsiz yaşam ve aşırı çikolata veya şekerli yiyecek tüketme isteği sebebiyle kişinin kilo alması mümkün olabilir.
- Hipotiroidi: Tiroid, enerji metabolizmasını düzenleyen organlardan biridir. Hipotiroidide, bu hormon yavaşlar veya hiç çalışmaz. Bu hormon az çalıştığında, vücut gerekli enerjiyi açığa çıkaramaz ve yağ olarak depolar. Bu sebeple kişi kilo alır.
- Antidepresanlar: Psikotrop ilaçların kilo aldırma sebepleri arasında iki ana faktör bulunur. Bunlardan ilki iştah artışı, ikincisi ise metabolizmayı yavaşlatarak vücuttan enerji atılımını engellemeleridir.
- Polikistik over sendromu (PCOS): Özellikle rahim ve etrafındaki abdominal bölgenin yağlanması sebebiyle vücut gerekli hormonları salgılayamaz. Bu durum, kadınların regl görmemesine veya dengesiz şekilde görmelerine yol açar. Vücut kilo alma sürecine girdiğinden, sürekli kilo almaya başlar. Kilo alındıkça PCOS meydana gelir, bu da kişide daha fazla kilo alımına yol açar. Kötü bir döngü içinde bu süreç devam eder.
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