Fazla kilo bu hastalığa zemin hazırlıyor!

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı Op. Dr. İsmail Bozkurt, bel fıtığının, bel bölgesindeki omurların arasında bulunan diskin yırtılarak sinirlerin sıkışması durumu olduğunu söyledi.



"AĞRI İLE KENDİNİ BELLİ EDER"

Omurlar arasındaki diskin yavaş yavaş bozulabileceğini belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diskin merkezinde jöle kıvamın merkezi kısmı bulunur ve bu kısım dışa sızarak sinire bası oluşturarak uyuşukluk, ağrı, kuvvet kaybı, karıncalanma gibi bulgulara yol açabilmektedir, bu da bel fıtığının tanımıdır. Bel fıtığı, çoğunlukla bel ağrısı ve bacağa doğru yayılan ağrı ile kendini belli eder. Ağrılar geceleri daha da şiddetlenebilir. Bel fıtığına birçok faktör neden olabilmektedir. Ağır yük kaldırma, ani yanlış hareketler, yanlış uyku pozisyonu, obezite, sigara tüketimi, şeker hastalığı, ağır iş koşullarında çalışmak gibi.

"HASTALIK HAKKINDA ÇOK KİŞİNİN FİKRİ VARDIR"

Diskler, omurganın esnekliğini sağlar ancak fazla kiloların baskısı sebebiyle diskler deforme olur. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulmak bel fıtığı oluşumu riskini azaltır. Oluşmuş olan bel fıtıklarında da ameliyata gitme sürecini geciktirebilir, ağrıları azaltabilir. Kilo vermek, ameliyat olduğunuz taktirde ameliyattan alacağınız yanıtı da iyileştirir. Bel fıtığı neredeyse “milli hastalığımız” grubuna girdiği için bu hastalık hakkında pek çok kişinin fikri vardır. Maalesef bu fikir beyan eden kişilerin çok azı bu konuda yetkindir. Bel fıtığı ameliyatı ile ilgili bilgi alacağınız tek mecra bunun ameliyatını yapan nöroşirurji uzmanları yani beyin, sinir ve omurga cerrahı olmalıdır."