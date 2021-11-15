Fedon: "Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti..."

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:35

Ünlü müzisyen Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Son iki yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini belirten Fedon "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum" dedi.

"KANSER OLDUM, BÖBREĞİMİN YARISI GİTTİ"

Magazin D'ye konuşan 77 yaşındaki şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum. Zeki Müren'in çok güzel derdi 'Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok.' Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri. Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey."

"YORULDUM, ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM"

Her şeye rağmen yaşamayı çok sevdiğini belirten ünlü şarkıcı "Hastalık sahibi olup da benim gibi çalışan, yaşayan yoktur. Dün gece üç saat sahneye çıktım" dedi ve ekledi:





"Artık imkanlarım dahilinde günümü gün etmeye çalışıyorum. Hala giyip kuşanıp çıkıyorum dışarı. Ama yoruldum artık eskisi gibi değilim."