Fenomen dizide kriz: Yeni bölüm yayınlanmayacak

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı ATV’nin iddialı yapımı Aşk ve Gözyaşı, bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, “Aşk ve Gözyaşı neden yok, final mi yaptı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili son gelişmeler...

ATV’nin yeni sezondaki dikkat çeken yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda “final” iddialarıyla gündemdeydi.

Güney Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden uyarlanan romantik dram türündeki yapım, reytinglerde beklentinin altında kalmıştı.

SENARİST KRİZİ YAŞANDI

Dizinin senaristi Dilara Pamuk’un üçüncü bölümde ekibe veda etmesinin ardından, yapım şirketinin yazı ekibi geçici olarak senaryoyu devralmıştı. Ancak yaşanan senarist değişimi ve senaryo krizinin ardından yeni bölümün çekimleri aksadı.

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. ATV’nin yayın akışında dizinin yerini “özel bölüm” alırken, izleyicilere sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dizinin 31 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, dizinin final yapacağı yönündeki söylentiler ise gerçeği yansıtmıyor. Aşk ve Gözyaşı, özellikle yurt dışı satışlarındaki yoğun ilgi sayesinde ekran serüvenine devam edecek.