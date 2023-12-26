Dijital İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık uyardı! Askerleri sosyal medya paylaşımları güvenlik tehdidi!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 15:35

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:35

Acı haber iki gün önce Kuzey Irak'an geldi. Teröristlerin bir üs bölgesine sızmaya çalışmasının ardından 12 asker şehit oldu. Saldırının ardından terör hedefleri f-16'larla vuruldu.

Türkiye terör örgütleri tarafından şehit edilen 12 askerin acısını yaşarken Dijital Medya Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, askerlerin sosyal medya paylaşımlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet TV yayınına katılan Kırık, "Türkiye'de 62 milyon sosyal medya kullanıcısı günlük ortalama üç saatini sosyal medyada geçiriyor. Uygulamaları indirdiğimizde bir kullanıcı sözleşmesi imzalamak zorunda kalıyoruz. Konum bilgilerimiz ve diğer verilere erişim izni veriyoruz. Cihazların GPS sinyalleri çok rahat biçimde takip edilebiliyor. Akıllı telefon, talbet ya da saatler casusluk amacıyla kullanılabiliyor ve ortam dinlenmesine olanak sağlıyor. Bütün bunlar ciddi güvenlik zaafiyetleri" diye konuştu.

TSK MENSUPLARINI UYARDI!

Kırık, "TSK'nın geçmişte yapmış olduğu operasyonlarda da bu konular gündeme gelmişti" dedi ve şöyle devam etti:

"Nasıl ki İstanbul'da yaşayan biri tanıdığı bir sokakta çekilen fotoğrafı anlayabiliyorsa, operasyonların düzenlendiği bölgeleri de teröristler çok iyi bilip tanıyor. O bölgelerden paylaşılan bir fotoğraf, konum tespitine yol açabilir. Örneğin bir asker, operasyon bölgesinden elinde silahı ile fotoğraf paylaşıyor. Bu hem konum tespitine hem de teröristlerin askerlerimizin kullandığı silah ve mühimmatı tepsit etmesine sebep olabilir. Djital ortamda da bir istihbarat söz konusudur."

"WHATSAPP DÜNYANIN İSTİHBARATINI ELİNDE BULUNDURUYOR!"

Dünyada 7-8 milyar kullanıcının anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ı kullandığını belirten Kırık, "Whatsapp demek, dünyanın istihbaratını elinde tutmak demek. Örneğin Fransa, devlet kurumlarında çalışanların Whatsapp üzerinden özel bilgi ve belgeleri göndermelerini yasakladı. Emniyet güçlerinin Whatsapp üzerinden oluşturduğu gruplar bile risk oluşturuyor. Neden yalnızca emniyet güçleri ve TSK'nın kullanması için yerli bir anlık mesajlaşma uygulaması yapılmasın? Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu yapacak donanımı var. Geçmişte Whatsapp'ın ABD Hükümeti ve CIA ile veri paylaştığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Teknolojik üretim ve bağımsızlık bu yüzden önemli" dedi.