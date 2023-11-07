Fenomen Esin Çepni ihaneti ifşa etmişti... Bilal Hancı'dan açıklama: 'İkinci bir şans istiyorum'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:35

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:38

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı görüntüleri paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğularak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Hancı da görüntülerin boşandıktan sonra çekildiğini söylemişti.

"İKİNCİ BİR ŞANS İSTİYORUM"

Bilal Hancı, olaya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Hancı, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda hep doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım, kimseye yanlışım olmasın istedim. Kendi yağında kavrulan bir adam olmaya çalıştım. Gelinen noktada yaşadığım şeyler eğrisiyle, doğrusuyla benimdi ve hepsini kabul ediyorum. Kendim dışında insanları üzdüysem, kırdıysam affola. Artık hayatım yoluna girer mi, girmez mi, eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Tek istediğim mutlu olmak, tekrardan gülmek, eğlenmek. Arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle güzel günler yaşamak istiyorum. Ben yaşadıklarını kafasına takmayan bir insan hiçbir zaman olmadım. Kafamın içinde susmayan, durmayan bir Bilal var; daha iyiye gitmemi engelleyen, beni köşeye sıkıştırmış bir Bilal... Hayat herkese ikinci bir şans veriyorsa ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Nasıl mutlu olacaksam öyle olmak istiyorum. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama olsun istiyorum...”