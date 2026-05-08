Fenomen Mükremin Gezgin hakkında iddianame: 'Fuhuşa aracılık etmek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin hakkında iddianame hazırlandı.

“FUHUŞA ARACILIK ETMEK”, “HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Ceylan Sever'in haberine göre, Mükremin Gezgin hakkında “fuhuşa aracılık etmek”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından iddianame düzenlendi.

Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

Tek kişilik koğuşta kalan Gezgin hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Mükremin Gezgin hakkında fuhuşa aracılık etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından düzenlenen iddianame 14 Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir" denildi.