Usta oyuncu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner 82 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Ferdi Atuner kimdir? Ferdi Atuner neden öldü? Ferdi Atuner filmleri

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner 1 Ocak 1944 yılında Erzincan'da doğdu. Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda oynadı. Bazı jeneriklerde adı hatalı biçimde Ferdi Altuner olarak geçer. Çok sayıda TV dizisi ve sinema filminde oynamıştır.

FERDİ ATUNER NEDEN ÖLDÜ?

Pek çok dizi ve filmde rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

FERDİ ATUNER FİLMLERİ

Sünnet Çocuğu

Organik Aşk Hikâyeleri

Cümbüşü Sanata

Meleklerin Mucizesi

Abbasın Melekleri

Muhalif Başkan

Hayat Sürprizlerle Dolu

Sarı Keçilikler

Papatyam: Celal

Sevimli Dinozor Tatilde

Kirpi

Bez Bebek: Müdür

İki Arada Aşk: Gizem'in babası

Profesyonel Çaylaklar

Ahududu

Kahraman İnekler

Cennet Mahallesi: Tuncay

Azize

Çocuklar Duymasın

Reyting Hamdi

En Son Babalar Duyar: Samim

Kahpe Bizans: Nacar köylüsü

Ayrılsak da Beraberiz: Yesari

İskele Sokak: Bakkal Osman

Bizim Kuruntu Ailesi: Nezahat Hanım'ın yeni eşi Köfteci Necmi Bey

Yasemince

Çılgın Bediş: Plakçı

Alaadin-i Attar Hz: Emirşah

Oğlum Ve Ben: İbrahim Kurt seslendirmesi

Merhamet

Hasat / Hacı Bayram-ı Veli Hz (dizi): Yavuz Selekman seslendirmesi

Çıkmaz (film): Özlem'in babası

Tanık

Eda Hanım (dizi)

Ziyaretçi (film): Yaşar Yağmur seslendirmesi

Minyeli Abdullah (film): Savcı

Reis Bey: Cezaevi Müdürü

Kurtdereli Mehmet Pehlivan

Keşanlı Ali Destanı (film)

Kansporu (film)

Kadın Dul Kalınca

Hanım: Agah

Emanet (film, 1988 (2)): Seslendirme

Çark (sinema filmi): Patron

Yasemin (sinema filmi): Oğulları için kadın tutan baba

Yalnız Kadın (sinema filmi): Ahmet Turgutlu seslendirmesi

Mesela Muzaffer (TV dizisi, 1987)

Kavanozdaki Adam (TV dizisi, 1987): Metin

Kaderim (1987)

Ateşten Günler (TV dizisi, 1987): Talat Paşa

Çağdaş Bir Köle (sinema filmi, 1986)

Tokatçı (sinema filmi, 1986): Yadigar Ejder seslendirmesi

Tokat (video, 1986)

Olacak O Kadar

Namus Düşmanı (sinema filmi, 1986): Ödemişli

Mavi Yolculuk (sinema filmi, 1986)

Kupa Kızı (sinema filmi, 1986): Kuyumcu

Hastahane (sinema filmi, 1986)

Halkalı Köle (sinema filmi, 1986)

Duvardaki Kan (TV dizisi, 1986): Yusuf Çetin seslendirmesi

Biraz Neşe Biraz Keder (sinema filmi, 1986): Cevdet

Aşk Dediğin Laftır (video, 1986)

Yaz Bitti (sinema filmi, 1985): Dr.

Patron Duymasın (sinema filmi, 1985): Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Bey

Mavi Muammer (video, 1985)

Güldür Yüzümü (sinema filmi, 1985): Büyük Patron Vehbi

Dul Bir Kadın (sinema filmi, 1985): Kumarbaz

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (TV dizisi, 1985): Operatör

Öç (video, 1984): Menain

Yabancı (sinema filmi, 1984): Cavit

Dağınık Yatak (sinema filmi, 1984): Füsun'un partneri

Aliş ile Zeynep (TV dizisi, 1984)

Küçük Ağa (TV dizisi, 1984): Ali Rıza

Üç İstanbul (TV dizisi, 1983)

Çarıklı Milyoner (sinema filmi, 1983): Cengiz

Yusuf İle Züleyha (TV filmi, 1983)

Alçaktan Uçan Güvercin (TV dizisi, 1983)

Preveze Öncesi (TV dizisi, 1982)

Hacı Arif Bey (TV dizisi, 1982)

IV. Murat (TV dizisi, 1980): Bostancıbaşı

Vay Başımıza Gelenler (sinema filmi, 1979): Mösyö Bruno

Aşk Dediğin Laftır (sinema filmi, 1976)

İyi, Kötü ve Çirkin (sinema filmi, 1966): Türkçe seslendirme