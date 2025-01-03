Merdan Yanardağ'dan Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur yorumu için açıklama: Bu sözlere katılmıyor ve sevenlerinden özür diliyoruz

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:07

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:07

TELE1'de sabah programı yapan gazeteci Musa Özuğurlu'nun dün akşam hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un müzik tarzı hakkındaki eleştirilerin ardından kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dan açıklama geldi.

Yanardağ, Özuğurlu'nun eleştirileri için 'maksadını aşan sözler' dedi ve kurum adına Ferdi Tayfur'un sevenlerinden özür diledi.

Yanardağ'ın açıklaması şöyle:

"Değerli TELE1 izleyicilerine ve Kamuoyuna;

Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam 18 Dakika programında dabelirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz.

Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz."

Değerli TELE1 izleyicilerine ve Kamuoyuna;



Kanalımızda hafta içi ekrana gelen "Sabah Pusulası" programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere… — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) January 3, 2025

ÖZUĞURLU DA ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili tartışmalar üzerine Musa Özuğurlu da yeni bir açıklama yaptı. Özuğurlu, sözlerinin çarpıtılarak linç kampanyası haline getirildiğini, eleştirilerinin Ferdi Tayfur'un kendisine değil müziğine yönelik olduğunu vurgulayarak özür diledi.

Özuğurlu'nun özür açıklaması şöyle:

"Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim."

ÖZUĞURLU NE DEMİŞTİ?

Musa Özuğurlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un müziği hakkında şunları söylemişti:

"Ferdi Tayfur'u herkes övüyor, Devlet Bahçeli de video klipler çekiyordu bi ara o da çok üzüldüğünü açıklamış. İnsani açıdan nasıl biriydi bizi ilgilendirmez ama sanatsal açıdan baktığımızda berbattı. Ağır, ağlak bir arabesk yapıyordu. Müzikal açıdan bakıldığında berbattı."