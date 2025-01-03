RTÜK, TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun 'Ferdi Tayfur' yorumuna inceleme başlattı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:16

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:27

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ferdi Tayfur hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış incelenmektedir" dedi.

"UZMAN RAPORU KISA SÜREDE RTÜK GÜNDEMİNE GELECEK"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."

Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.

Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından… pic.twitter.com/M6vWlXXGkJ — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 3, 2025

NE OLMUŞTU?

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tayfur için “Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birinden bahsediyoruz” ifadelerini kullanan Özuğurlu, birçok kişi tarafından saygısızlıkla eleştirildi.

TELE1 ÖZÜR DİLEMİŞTİ

TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu'nun, sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümüne dair yorumuna TELE1'den özür gelmişti.

Özuğurlu'nun "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan baktığımda berbattı yani bu kadar" sözleri hakkında X hesabından açıklama yapan kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Özuğurlu'nun açıklamaları nedeniyle özür dilemişti.

Yanardağ, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz" demişti.

Yanardağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanalımızda hafta içi ekrana gelen 'Sabah Pusulası' programını yapan Musa Özuğurlu, yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur haberini verirken, (bu sabah) maksadını aşan sözler etmiştir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu sözlere katılmıyor, kurum adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz. Arkadaşımızın amacı hakaret olmasa da algı bu yöndedir. Bu nedenle çok üzgünüz. Değerli sanatçıya rahmet diliyor, dün akşam 18 Dakika programında da belirttiğim gibi, anısına saygılarımızı sunuyoruz. Adı geçen program hakkında ise yeni bir düzenleme yapacağımızı belirtmek isteriz."