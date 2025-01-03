Ferdi Tayfur'a veda: Cenazesi İstanbul'a getirildi

Antalya'da hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Sanatçı için yarın AKM'de tören düzenlenecek.

Ferdi Tayfur'a veda: Cenazesi İstanbul'a getirildi
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:25

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a getirildi.

Tayfun'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

YAKINLARI TESLİM ALACAK

Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alınacak.

NE OLMUŞTU?

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edilmişti. Tayfur, aynı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

 


Etiketler: #Ferdi Tayfur

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