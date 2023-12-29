Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:38

Gündeme bomba gibi düşen Fergio House olaylarındaki Fergio House'nın ne olduğu araştırma konusu hâline geldi. Peki, Fergio House nedir? Fergio House'a neden soruşturma açıldı?

FERGİO HOUSE NE DEMEK?

Büyükçekmece'de kiraladıkları bir villada yılbaşı için özel bir parti düzenleyip sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan bir grubun, villaya verdiği isim Fergio House olarak anılıyor.

FERGİO HOUSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da 'Fergio House' ismini verdikleri villada yakın tarihte büyük bir parti vererek buradan da müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonun ardından Fergio House'un kurucusunun mimar Ferhat G. olduğu ve tanınmamak için maske kullandığı ortaya çıktı.