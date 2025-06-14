Feride Hilal Akın'ın İzmir'deki bir otelde verdiği konserin kulisinde olay yaşandı. Peki, Feride Hilal Akın kimdir? Feride Hilal Akın kaç yaşında, nereli?





FERİDE HİLAL AKIN KİMDİR?

Feride Hilal Akın, 8 Mart 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Ankara'da yaşayan Feride Hilal Akın, liseyi Ankara'da bitirmiştir. Sahne çalışmalarına ilk 17 yaşında başladı. İlyas Yalçıntaş gibi şarkıcılarla düet yaptı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde "Şirin" karakterini oynamıştır. "Yok Yok" şarkısı ile çıkış yaşadı ve müzik listelerinde ilk sıralarda yer aldı. Türk pop şarkıcısı Buray ve RedKeys Music şirketinden rapçi KÖK$VL ile "Rampapapam" şarkısını yayımladı.

FERİDE HİLAL AKIN'IN ŞARKILARI

Single'lar ve EP'ler