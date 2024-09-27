Fethi Kabir nedir? Fethi Kabir neden yapılır? Fethi Kabir yapmanın şartları neler?

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili gelişmelerin ardından Fethi Kabir kavramı sosyal medyada en fazla araştırılan olaylardan biri oldu. Peki, Fethi Kabir nedir? Fethi Kabir neden yapılır? Fethi Kabir yapmanın şartları neler?

Fethi Kabir nedir? Fethi Kabir neden yapılır? Fethi Kabir yapmanın şartları neler?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 11:05

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Peki, Fethi Kabir nedir? Fethi Kabir neden yapılır? Fethi Kabir yapmanın şartları neler?

FETHİ KABİR NEDİR?

Feth-i kabir, vefat eden kimselerin mezarlarının açılması işlemine verilen bir isimdir. Bu işlem genellikle miras hukuku veya ceza hukuku açısından gerekli olduğunda yapılır. Örneğin, ölen kişinin kimliği belirsizse, ölüm sebebi şüpheliyse, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa veya yeni deliller ortaya çıkmışsa fethi kabir yapılabilir.

Feth-i kabir işlemi için soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise mahkeme karar verir. Mezardan çıkarma kararı ölünün bir yakınına bildirilir. Feth-i kabir yapılırken cesetten parça alınır ve toksikolojik inceleme yapılır.

FETHİ KABİR ŞARTLARI NELER?

Feth-i kabrin şartları şunlardır:

  • Mezarın açılması durumunda işe yarayacak delilerin olması,
  • Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı olması,
  • Mezardan çıkarma kararının ölünün bir yakınına bildirilmesi,
  • Mezar açma ve ceset çıkarma işleminin dikkatli ve kuralına uygun yapılması,
  • Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeni ve mezar toprağından da örnek alınması.

Etiketler: #Fethi Kabir #Münevver Karabulut #Rezan Epözdemir #Cem Garipoğlu

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