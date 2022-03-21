Fevzi Zemzem kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte oynadığı takımlar
Askerlik görevi sırasında forma giydiği takımda attığı gollerle dikkat çeken Fevzi Zemzem, 11 yıl formasını giydiği Göztepe takımının efsanelerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası'nda yarı final ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadığı dönemde kadroda yer aldı. İşte, Fevzi Zemzem biyografisi...
Göztepe formasıyla Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Fevzi Zemzem, teknik direktörlük hayatında Orduspor'un Avrupa kupalarında boy göstermesini sağladı. Diyarbakırspor'u Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.
A Milli Takım'da 6 gol atan 'buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem, 21 Mart 2022 Pazartesi günü 80 yaşında hayatını kaybetti. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Fevzi Zemzem, futbolculuk döneminde forvet mevkisinde oynuyordu.
FEVZİ ZEMZEM'İN HAYAT HİKAYESİ
4 Temmuz 1941 tarihinde hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi.
Çocuk yaşlarda futbol oynamaya başlayan Fevzi Zemzem, Bursa'da askerliğini yaptığı sırada Bursa Havagücü adlı askeri futbol kulübünde oynadı. Bu sırada Göztepe kulübünün yöneticiler tarafından keşfedilerek vatani görevinin ardından sarı-kırmızılı takıma transfer oldu.
11 yıl formasını giydiği Göztepe'de Süper Lig'de toplam 144 gol attı, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle Süper Lig gol kralı oldu.
Güçlü fiziği nedeniyle 'buldozer' lakabıyla anıldı.
1968-1969 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final, ertesi sezon UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan Göztepe'nin efsane kadrosunda yer aldı.
1965-1969 yılları arasında 18 kez giydiği A Milli Takım'da 6 gol kaydetti.
1974 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Fevzi Zemzem, 1976-1997 yılları arasında Göztepe, Orduspor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Alanyaspor, Mersin İdman Yurdu, Yeni Nazillispor kulüplerinde teknik direktörlük yaptı.
Teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarısı, 1978-1979 sezonunda çalıştırdığı Orduspor'un Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak ertesi sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmesi oldu. ayrıca 1985-1986 sezonunda Diyarbakırspor'u Süper Lig'e çıkardı.
Fevzi Zemzem, 21 Mart 2022 tarihinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.
FEVZİ ZEMZEM'İN OYNADIĞI TAKIMLAR
1960-1961 - Çukurova İdman yurdu
1961-1973 - Göztepe
1973-1974 - İskenderunspor
FEVZİ ZEMZEM'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
1976-1978 - Göztepe (Yardımcı Antrenör)
1978-1979 - Göztepe
1979-1980 - Orduspor
1981-1982 - Samsunspor
1985-1986 - Diyarbakırspor
1988-1992 - Alanyaspor
1992-1993 - Mersin İdman Yurdu
1994-1995 - Göztepe
1996-1997 - Yeni Nazillispor
1997 - Göztepe
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