Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifi etti!

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:39
Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifi etti!
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Üç yıldır aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.

Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifi etti.

Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzattı.
Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğuldu.

Dinçkol, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.


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