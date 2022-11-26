Camdaki Kız'ın Sedat'ı, Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:06

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yerini alıyor. Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı öğrenildi.

"GÜZEL GİDEN BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

Ünlü çift geçen akşam bir etkinlikte el ele boy gösterdi. İkili, basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kendisine yöneltilen sorulara da cevap veren ünlü oyuncu Şerifoğlu, "Güzel giden birlikteliğimiz var. Vakit buldukça Merve'nin sunduğu haberleri izliyorum" şeklinde konuştu.