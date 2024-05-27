Sinan Akçıl kazaya neden oldu
Sinan Akçıl, İzmir'de kazaya neden oldu. Bir yurttaş tarafından görüntülenen olay sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir'de kazaya neden oldu.
Kaza anı bir yurttaş tarafından görüntülendi. Akçıl'ın bir arkadaşıyla yaya geçidinin ve trafik ışıklarının olmadığı bir yerde yola kontrolsüz atlamasıyla bir sürücü, onlara çarpmamak için aniden frene bastı.
Bunun sonucunda onun arkasındaki bir otomobil, duramayarak öndeki otomobile çarptı. Sinan Akçıl, kazaya aldırış etmeden yolda yürümeye devam edereken sürücülerden biri şarkıcının üzerine yürümeye çalıştı.
O sürücüyü arkadaşı zorla tuttu. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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