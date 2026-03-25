İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı. Peki, Fikret Orman kimdir? Fikret Orman neden gözaltına alındı? Fikret Orman'ın serveti ne kadar?

FİKRET ORMAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul'da doğan ve Laz kökenli olan Fikret Orman, orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yapmıştır.

FİKRET ORMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Fikret Orman, 2002 ile 2004 yılları arasında Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı. 2004 başkanlık kongresinde Yıldırım Demirören ile yarıştı ve kaybetti. 2012 yılında Demirören'in istifa etmesi sonrası düzenlenen kongrede yeniden aday oldu ve 4545 geçerli oyun 4027'sini alarak Beşiktaş JK başkanı oldu. Başkanlığı döneminde, 2013'te BJK İnönü Stadyumu yıkıldı ve aynı yerde Türkiye'nin en modern stadyumu olan Beşiktaş Park yapıldı.

Bu süreçte Beşiktaş'ta "Feda" adı verilen yeniden yapılanma dönemine girildi, bütçe dengelendi ve genç oyunculara yatırım yapıldı. Orman, 2015'te teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getirdi; 2015-16 ve 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2016-17 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve 2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamalarından namağlup lider çıktı, ancak son 16 turunda elendi. Sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Beşiktaş, ekonomik sorunlar yaşadı ve Orman, tribünler tarafından istifaya çağrıldı. 24 Eylül 2019'da olağanüstü genel kurula gideceğini ve başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Kongrede yeni başkan Ahmet Nur Çebi seçildi.

Başkanlığı süresince Pepe, Mario Gomez, Demba Ba, Anderson Talisca, Jose Sosa, Adriano, Alvaro Negredo ve Domagoj Vida dâhil olmak üzere toplam 77 transfer yapıldı. Orman, Ocak 2018'de Cenk Tosun'u 22,5 milyon Avro bonservisle Everton'a satarak, Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirdi. Başkanlığı boyunca oyuncu satışından toplamda 90 milyon Avrodan fazla gelir elde ederek, Beşiktaş tarihinin rekorunu kırdı.

FİKRET ORMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."