Film gerçek oldu: 'The Notebook' filminin Allie'sine Alzheimer teşhisi konuldu

Tüm zamanların en iyi aşk filmleri arasında gösterilen The Notebook (2004) filminde Allie karakterinin yaşlı halini canlandıran Gena Rowlands'a Alzheimer teşhisi konuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:29
Film gerçek oldu: 'The Notebook' filminin Allie'sine Alzheimer teşhisi konuldu
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'The Notebook' (Not Defteri) filminde Allie'nin yaşlı halini canlandıran oyuncu Gena Rowlands, Alzheimer hastalığına yakalandı.
94 yaşındaki oyuncunun oğlu Nick Cassavetes, aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstlenmişti.

Filmde annesinin oynamasını isteyen Cassavetes, "Annemin Allie'nin yaşlı versiyonunu oynamasını istemiştim. Alzheimer hakkında konuştuk ve bu konuda gerçekçi olmak istedik. Annem son beş yıldır Alzheimer hastası. İnanılmaz bir durum. Annem, Alzheimer hastası birini canlandırdı, şimdi kendisi Alzheimer hastası" dedi.

Yönetmen anneannesinin de Alzheimer hastası olduğunu söyledi.

2004 yılında Gena Rowlands, oğlu olmasaydı Allie rolünü üstlenemeyeceğini söyleyerek annesinin de alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini belirtmişti:

"Nicholas Sparks'ın romanından uyarlanan The Notebook özellikle çok zor bir deneyimdi çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyorum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi."

Nick Cassavetes imzalı Not Defteri filminde Ryan Gosling (Noah) ve Rachel McAdams (Allie) başrolleri paylaşmıştı.


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