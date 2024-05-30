Beyin haritalamada 'yapay zeka' yöntemi: 'Alzheimer ve otizmin gizemini çözebilir'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:45

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:45

Güney Florida Üniversitesi'nden (USF) bir ekip, yeni doğan farelerin gelişmekte olan beyinlerindeki milyarlarca nöronun, yüksek çözünürlüklü haritasını çıkarmak için sanal gerçeklik (VR) ve yapay zeka kullanıyor.

Bu yöntemle, beynin oluşum sürecinde, nöronların kurduğu bağlantılar üç boyutlu olarak izlendi ve bulgular, yapay zeka modelleriyle çalıştırılarak bir harita elde edildi.

Farelerin insanlarla benzer nöron tiplerine ve bağlantılarına sahip olması, bu çalışmanın yapılmasına olanak sağladı.

ALZHEİMER VE OTİZM’E TEDAVİ SUNABİLİR

Beyindeki işitsel işlev bozukluğunun, sosyal ve bilişsel bozulmaya neden olduğu ve dolayısıyla Alzheimer ve otizm gibi rahatsızlıkların oluştuğu yaygın bir şekilde kabul görürken bu merkezleri haritalamak, hem rahatsızlığı anlamaya hem de bir tedavi yöntemi sunmaya yardımcı olabilir.

Görüntüleri bir yol haritasına benzeten araştırma ekibinin başındaki Dr. George Spirou, "Bu bilgiler, beyin erken dönemde düzgün gelişmediğinde ortaya çıkan ciddi gelişimsel bozuklukları anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

"BEYNİ KANDIRABİLİRSEK..."

Dr. Spirou, ”Gelişimi bir nevi yeniden canlandırmanın bir yolu var mı? Eğer, beynin bir bölümünü hala gelişmekte olduğuna inandırıp daha fazla sinaps üretmesi için kandırabilirsek, bu bir tedavi yöntemi olabilir” sözleriyle bu keşfin nelere yol açabileceğini anlattı.

Beyin araştırmalarında kırk yılı aşkın bir deneyime sahip olan Dr. Spirou tarafından geliştirilen sanal gerçeklik yazılımı, görüntülerde yakalanan nöronları incelemek ve bağlanıp iletişim kurdukları merkezleri analiz etmek için kullanılıyor.

Spirou, memelilerde gelişen sinir sistemlerinin yaygın bir çalışmanın konusu olduğunu, ancak verilerin hiçbir zaman bu düzeyde birleştirilmediğini söyledi.