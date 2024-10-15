Filmleri gişe rekoru kırmıştı: Oscar Ödülleri'nin sunuculuğu için Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'a teklif

Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:33

Güncelleme: 15.10.2024 - 14:33

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı bir araya getiren Deadpool ve Wolverine filmi, 26 Temmuz'da vizyona girdi. Gişedeki başarısıyla adından söz ettiren yapım, tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 18 yaş üstü filmler listesinde (R-Rated) zirveye yerleşti. Dünya genelinde 1 milyar 86 milyon dolar hasılata ulaşan film, 2019 yılında çıkan Joker filminin rekorunu geride bıraktı.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri'ni gelecek yıl kimin sunacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

İddialara göre, filmin başrol oyuncuları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman, gelecek yıl Oscar Ödülleri'ni sunabilir. Deadline'ın haberine göre, 2 Mart'ta gerçekleşecek Oscar Ödülleri için birçok isim düşünülüyor. Bu isimler arasında Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson yer alsa da, Reynolds ile Jackman listede başı çekiyor.

Hugh Jackman, 2019 yılında Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenmişti.