Sosyal medyada doğum günü kutladılar: Oscar ödüllü kocasına 'çıplak poz' hediyesi!
Catherine Zeta Jones ve eşi Michael Douglas, karşılıklı olarak birbirlerinin doğum gününü kutladı. Catherine Zeta Jones banyoda çıplak poz verdiği siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşarak, bunun Douglas'a doğum günü hediyesi olduğunu ima etti.
Catherine Zeta Jones ve eşi Michael Douglas, sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı olarak birbirlerinin doğum gününü kutladı.
Jones 25 Eylül'de 55 yaşına girerken, aynı gün Oscar ödüllü kocası Michael Douglas da 80 yaşına girdi.
Jones, ortak doğum günlerini Instagram hesabında Douglas'ın Jones'un arkasında durduğu ve eğilerek onu öptüğü bir fotoğrafla onurlandırdı.
Douglas ile romantik bir buluşmalarına ait nostaljik bir fotoğrafı paylaşan Jones, “Michael’a ve bana mutlu yıllar! Bu biz 25 yıl önce doğum günümüzde! Seni tüm kalbimle seviyorum, sevgili dostumuz @jeanpigozzi bizi New York’ta fotoğrafladı!” dedi.
Douglas da eşi Jones'in paylaşımına yönelik, “Doğum günü kardeşime, seni tüm kalbimle seviyorum! Yeni yılın en iyisi olsun! @catherinezetajones” diyerek siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı.
Jones, Douglas'ın paylaşımına “Teşekkür ederim tatlım!!!” şeklinde yanıt verdi.
Jones, banyoda çıplak poz verdiği siyah-beyaz bir fotoğraf daha paylaşarak, bunun, Douglas'a doğum günü hediyesi olduğunu ima etti.
Instagram hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını paylaşan Jones, şunları kaydetti:
“Doğum günü kıyafetimle! 25 yılı aşkın bir süredir doğum günümü kocamla paylaştıktan sonra, hediye fikirlerim tükeniyor! Bu ikinci hediye seçeneği, golf topları ise birinci seçenek... tabii ki.”
Çift 2000 yılında New York'ta yüksek profilli gösterişli bir düğünle evlendi. Çiftin 24 yaşında Dylan ve 21 yaşında Carys adında iki çocuğu var.
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