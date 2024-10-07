İlk filmle Oscar almıştı: Joker 2 beklentilerin altında kaldı!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:21

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:21

Todd Phillips’in yönetmenliğini yaptığı Joker filminin üzerinden yaklaşık beş yıl geçti. Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı ilk film, birçok izleyici tarafından beğenilmiş ve Phoenix’e 2020’de ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandırmıştı.

Ancak CNBC-e’nin haberine göre, ilk filmin ardından hem yönetmen Todd Phillips hem de Joaquin Phoenix, ikinci bir film yapılmayacağını söylemişti. Fakat Warner Bros’un ısrarları sonucunda, Joker’in devam filmi Joker: Folie à Deux dün tüm dünyada izleyiciyle buluştu.

Devam filminde, Joker’in işlediği cinayetler nedeniyle yargılanması konu ediliyor ve bu kez Joaquin Phoenix’e Harley Quinn rolünde Lady Gaga eşlik ediyor.

Ancak Joker: Folie à Deux için gelen ilk izleyici tepkileri olumsuz oldu. Filmin, ilkinin ulaştığı popülerlik ve hasılata erişemeyeceği düşünülüyor.

Filmler ve diziler için eleştirmen ve izleyici yorumlarını toplayan Rotten Tomatoes’ta film sadece yüzde 32 oranında beğenildi. İlk film için bu oran yüzde 68’di. IMDB’de ise Joker: Folie à Deux izleyicilerden ortalama 5.3 puan alabildi. İlk film ise 8.4 puanla IMDB’nin ‘en iyi 250 film’ listesinde 83. sırada yer alıyor.

Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Joker: Folie à Deux eleştirmenler tarafından da beğenilmemişti. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeye sahip olan filmin, hafta sonu açılışında ABD gişesinde yaklaşık 50 milyon dolar kazanması bekleniyor. İlk film ise hafta sonu açılışında 96 milyon dolar hasılat elde etmişti.