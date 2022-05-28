Finn Wolfhard kimdir? Finn Wolfhard kaç yaşında?
Stranger Things'in 4. sezonu 27 Mayıs'ta Netflix'te hayranları ile buluşacak. Stranger Things'in yıldız Finn Wolfhard dizi başladığında henüz 14 yaşındaydı. Şu an 20 yaşında olan Finn Wolfhard dizinin yeni sezonunun başlaması ile tekrar gündeme geldi. Finn Wolfhard kimdir? Finn Wolfhard kaç doğumlu?
2002 yılında Kanada'da doğan Finn Wolfhard Alman, Fransız ve Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Wolfhard, oyunculuk kariyerine The 100 ve Supernatural gibi dizilerinde başladı. Stranger Things dizisinde canlandırdığı Mike Wheeler karakteri ile yıldızı parlayan Finn Wolfhard aynı zamanda müzsiyendir.
4 yakın arkadaşı ile beraber Calpurnia müzik grubunu kurdu.
FİNN WOLFHARD'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR:
Aftermath
The Resurrection
O
Dog Days
O: Bölüm 2
Saka Kuşu
The Turning
Omniboat: A Fast Boat Fantasia
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya
The 100
Supernatural
Stranger Things
Young Math Legends
Lip Sync Battle
Carmen Sandiego
Fairy Tales
Guest Grumps
SuperMega
Ten Minute Power Hour
Brawl with the Stars
Video Haberler
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
- Oğuz Gündoğdu'ya veda
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Cenk Ergün'den transfer iddialarına yanıt
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı
- Bir alkol grubuna daha zam geldi!
- AKP'li Esenler Belediyesi'nden tepki çeken yıkım