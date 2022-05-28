Finn Wolfhard kimdir? Finn Wolfhard kaç yaşında?

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:23

2002 yılında Kanada'da doğan Finn Wolfhard Alman, Fransız ve Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Wolfhard, oyunculuk kariyerine The 100 ve Supernatural gibi dizilerinde başladı. Stranger Things dizisinde canlandırdığı Mike Wheeler karakteri ile yıldızı parlayan Finn Wolfhard aynı zamanda müzsiyendir.

4 yakın arkadaşı ile beraber Calpurnia müzik grubunu kurdu.

FİNN WOLFHARD'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR:

Aftermath

The Resurrection

O

Dog Days

O: Bölüm 2

Saka Kuşu

The Turning

Omniboat: A Fast Boat Fantasia

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

The 100

Supernatural

Stranger Things

Young Math Legends

Lip Sync Battle

Carmen Sandiego

Fairy Tales

Guest Grumps

SuperMega

Ten Minute Power Hour

Brawl with the Stars