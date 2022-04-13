Stranger Things yaratıcılarından 4. sezon açıklaması: 'En uzunu olacak...'
Fenomen dizi 'Stranger Things'in yaratıcıları, dizinin 4. sezonunun 'şu ana kadarki en uzun sezon' olacağını açıkladı. Dizinin yaratıcıları ayrıca yeni sezon için "Stranger Things'in Game of Thrones sezonu" dedi. Sevilen dizi 27 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak.
İzleyenleriyle son olarak Temmuz 2019’da yayımlanan üçüncü sezonuyla buluşan Stranger Things, sezonu birçok hayranının yeni sezonu iple çekmesini sağlayacak bir şekilde sonlandırmıştı. Stranger Things’in neredeyse 3 yıl sonra gelecek olan yeni sezonu hakkındaysa yeni bilgiler paylaşıldı.
WebTekno'da yer alan habere göre; önümüzdeki ay Netflix’te yayımlanacak olan Stranger Things’in dördüncü sezonu, birçok seveninin alıştığının aksine tüm bölümleriyle çıkış yapmayacak.
Paylaşılan bilgilere göre Netflix, son yıllarda popüler dizilerinde yaptığı gibi yeni sezonu iki parça şeklinde yayımlayacak. Öte yandan Stranger Things’in bölümleri, bir açıdan sevenlerini tatmin edecek.
BÖLÜMLER BİR SAATTEN UZUN OLACAK
Stranger Things’in fikir babaları Matt ve Ross Duffer, Deadline’a yaptıkları yeni açıklamada yeni sezonda 1 saatin altında süreye sahip bir bölüm olmadığını açıkladı. Duffer kardeşler, yeni bölümlerin uzun olduklarını ve böylece bu sezonun en uzun Stranger Things sezonu olacağını da açıkladı.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yeni sezonda neler işleneceği konusuna gelindiğinde de kardeşlerden güzel bir cevap geldi. Son sezonda Joyce ve Byers ailesi ayrılmış olsa da bu iki ailenin ve Rusya’daki Hopper’ın hikâyeleri, bir şekilde birbirine bağlı olacak. Ayrıca yeni sezon, Upside Down’ın ne olduğu konusunda da soru işaretlerini yok edecek.
Stranger Things'in dördüncü sezonu, 27 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak.
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