Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:58

Güncelleme: 28.02.2024 - 13:58

Fırat Tanış, 2009 yılında Star'da yayımlanan Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Bilal karakteri ile tanınmıştı. Pek çok film ve dizide yer alan oyuncu Fırat Tanış'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fırat Tanış kim, kaç yaşında, nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı?

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Nuri Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Tanış, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde adım attı. Şehir Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve bu süreçte Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.

2000-2010 yılları arasında çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo gibi projelerde yer aldı. Ayrıca, televizyon dünyasında da Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yeditepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile gibi yapımlarda boy gösterdi.

Müzisyen kimliğiyle de dikkat çeken Tanış, kendi bestelerini yaparak Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılara imza attı.

FIRAT TANIŞ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

2001: Yeditepe İstanbul

2002: Sır Çocukları

2003: Kin ve Gül

2004: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2005: Aşka Sürgün

2005: Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu

2005: Yolda/Rüzgâr Geri Getirirse

2006: Felek Ne Demek?

2006: Ihlamurlar Altında

2006: Tramvay

2007: Beyaz Melek

2007: Menekşe ile Halil

2008: Dilber'in Sekiz Günü

2009-2011: Geniş Aile

2010: Vay Arkadaş

2011: Bir Zamanlar Anadolu'da

2011: Devrimden Sonra

2012: Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - (Patrona Halil)

2012: F Tipi film

2014: Karınca Kapanı

2014: Sürgün İnek

2014: Ulan İstanbul - Konuk oyuncu

2014: Yapışık Kardeşler

2015: Geniş Aile: Yapıştır

2015: Guruldayan Kalpler

2015: Öğrenci İşleri

2015: Takım: Mahalle Aşkına

2015: Yeşil Deniz

2016: Geniş Aile: Her Türlü

2016: Hep Yek

2016: Mavi Gece

2016: Olaylar Olaylar

2016: Rus'un Oyunu

2016: Somuncu Baba: Aşkın Sırrı

2017: İstanbullu Gelin

2017: Ver Kaç

2020: 9 Kere Leyla

2020: Arıza - Konuk oyuncu

2021-2022: Aziz

2021: Kulüp

2022: Zeytin Ağacı

2023: Adım Farah

2024: Romantik Hırsız

2024: Aşk Mevsimi

FIRAT TANIŞ'IN ÖZEL HAYATI

Fırat Tanış ile Kübra Tanış 2014 yılında evlendi. Çift 2022 yılında boşanma kararı aldı.

Fırat Tanış ile piyanist İklim Tamkan birlikteydi. Piyanist İklim Tamkan şiddet iddiaları sonrası ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.