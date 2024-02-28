Fırat Tanış kim, kaç yaşında, nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Fırat Tanış'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Fırat Tanış'ın hangi dizi ve filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Fırat Tanış kim, kaç yaşında, nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Fırat Tanış, 2009 yılında Star'da yayımlanan Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Bilal karakteri ile tanınmıştı. Pek çok film ve dizide yer alan oyuncu Fırat Tanış'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fırat Tanış kim, kaç yaşında, nereli? Fırat Tanış hangi dizi ve filmlerde oynadı?
FIRAT TANIŞ KİMDİR?
Nuri Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Tanış, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde adım attı. Şehir Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve bu süreçte Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi önemli yönetmenlerle çalışma fırsatı buldu.
2000-2010 yılları arasında çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo gibi projelerde yer aldı. Ayrıca, televizyon dünyasında da Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yeditepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile gibi yapımlarda boy gösterdi.
Müzisyen kimliğiyle de dikkat çeken Tanış, kendi bestelerini yaparak Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi ünlü sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılara imza attı.
FIRAT TANIŞ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
2001: Yeditepe İstanbul
2002: Sır Çocukları
2003: Kin ve Gül
2004: Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2005: Aşka Sürgün
2005: Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu
2005: Yolda/Rüzgâr Geri Getirirse
2006: Felek Ne Demek?
2006: Ihlamurlar Altında
2006: Tramvay
2007: Beyaz Melek
2007: Menekşe ile Halil
2008: Dilber'in Sekiz Günü
2009-2011: Geniş Aile
2010: Vay Arkadaş
2011: Bir Zamanlar Anadolu'da
2011: Devrimden Sonra
2012: Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - (Patrona Halil)
2012: F Tipi film
2014: Karınca Kapanı
2014: Sürgün İnek
2014: Ulan İstanbul - Konuk oyuncu
2014: Yapışık Kardeşler
2015: Geniş Aile: Yapıştır
2015: Guruldayan Kalpler
2015: Öğrenci İşleri
2015: Takım: Mahalle Aşkına
2015: Yeşil Deniz
2016: Geniş Aile: Her Türlü
2016: Hep Yek
2016: Mavi Gece
2016: Olaylar Olaylar
2016: Rus'un Oyunu
2016: Somuncu Baba: Aşkın Sırrı
2017: İstanbullu Gelin
2017: Ver Kaç
2020: 9 Kere Leyla
2020: Arıza - Konuk oyuncu
2021-2022: Aziz
2021: Kulüp
2022: Zeytin Ağacı
2023: Adım Farah
2024: Romantik Hırsız
2024: Aşk Mevsimi
FIRAT TANIŞ'IN ÖZEL HAYATI
Fırat Tanış ile Kübra Tanış 2014 yılında evlendi. Çift 2022 yılında boşanma kararı aldı.
Fırat Tanış ile piyanist İklim Tamkan birlikteydi. Piyanist İklim Tamkan şiddet iddiaları sonrası ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı.
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