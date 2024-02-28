Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 28.02.2024 - 09:27

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İklim Tamkan - Fırat Tanış olayı nedir?

İKLİM TAMKAN KİMDİR?

1984 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan İklim Tamkan, müzik tutkusuna henüz 11 yaşında adım attı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Tamkan, ardından eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süreçte Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimler, müzikal kariyerine yön verdi.

Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimini ilerleten Tamkan, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde solistlik ve piyano pedagojisi alanlarında kabul edilerek yeteneğini daha da geliştirdi.

2021 yılında sanatseverlerle buluşan "Lo Şivano" adlı şarkı, İklim Tamkan'ın düzenlemesi ve Pervin Chakar'ın seslendirmesiyle hayat buldu. Ertan Tekin'in duduk performansıyla zenginleşen şarkının kapak çizimi ise usta sanatçı Fırat Tanış'a aitti.

İKLİM TAMKAN - FIRAT TANIŞ OLAYI NEDİR?

Piyanist İklim Tamkan, sosyal medya platformu X ve Instagram üzerinden bir süre önce ayrıldığı oyuncu Fırat Tanış ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tamkan, eski sevgilisi oyuncu Fırat Tanış hakkında psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

İklim Tamkan "Açıklama" başlığıyla yaptığı paylaşımda;

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için "yanlış bir seçimdi" deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır. "

"Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

inandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. "

"İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir.

Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla, İklim Tamkan " ifadelerine yer verdi.