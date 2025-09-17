Firaz ve Doğa sahneleri çok konuşulmuştu: Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu yeniden yazıldı

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla seyirciyi adeta şaşkına çevirmişti. 4. sezonda Doğa ve Firaz aşkının gündeme gelmesi büyük tepki toplarken, RTÜK de dizi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Gündemden düşmeyen dizi için yapımcıdan hızlı bir hamle geldi. RTÜK soruşturmasının ardından yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırılırken, izleyiciler “Kızılcık Şerbeti yayından mı kalkıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin senaryosunun yeniden yazıldığını duyurdu. Altuntaş, özellikle yoğun tepkilere yol açan Doğa – Firaz sahneleriyle ilgili değişiklik yapıldığını belirtti. Ayrıca yeni bölüm fragmanının bu nedenle yetişmediğini de ekledi.

Altuntaş, “Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yayınlanacak mı?” sorusuna da netlik kazandırarak, dizinin 19 Eylül Cuma günü planlandığı gibi Show TV ekranlarında olacağını açıkladı.