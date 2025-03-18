Fırınınızı zahmetsizce temizlemenin püf noktası: Yanmış yağlara veda edin
Fırın temizliği artık dert değil! Doğal ve etkili bu yöntemlerle yanmış yağ lekelerinden kolayca kurtulun, fırınınızı ilk günkü gibi tertemiz yapın.
Zamanla yağ, yemek kalıntıları ve yanmış lekelerle kaplanan fırınları temizlemek zor olabilir. Ancak doğru yöntemleri kullanarak kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan tertemiz bir fırına sahip olabilirsiniz! İşte fırın temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları...
1. KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ
Yanmış yağ lekelerini yumuşatmak için 1 su bardağı karbonat ile yarım su bardağı suyu karıştırarak macun yapın.
Bu karışımı fırının iç yüzeyine sürüp gece boyunca bekletin.
Ertesi gün, üzerine biraz sirke sıkın, köpürme başlayınca nemli bir bezle silin.
2. BUHAR İLE KOLAY TEMİZLİK
Fırın tepsisinin içine su ve limon suyu ekleyip 150°C’de 20 dakika çalıştırın.
Buhar sayesinde yağlar yumuşayacak ve nemli bir bezle kolayca temizleyebileceksiniz.
3. FIRIN CAMINI PARLATAN DOĞAL KARIŞIM
Sirke ve karbonatı karıştırarak cam yüzeyine sürün.
10 dakika beklettikten sonra mikrofiber bezle silerek pırıl pırıl yapabilirsiniz.
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