Fırınınızı zahmetsizce temizlemenin püf noktası: Yanmış yağlara veda edin

Fırın temizliği artık dert değil! Doğal ve etkili bu yöntemlerle yanmış yağ lekelerinden kolayca kurtulun, fırınınızı ilk günkü gibi tertemiz yapın.

Fırınınızı zahmetsizce temizlemenin püf noktası: Yanmış yağlara veda edin
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:01

Zamanla yağ, yemek kalıntıları ve yanmış lekelerle kaplanan fırınları temizlemek zor olabilir. Ancak doğru yöntemleri kullanarak kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan tertemiz bir fırına sahip olabilirsiniz! İşte fırın temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak püf noktaları...

1. KARBONAT VE SİRKE MUCİZESİ

 Yanmış yağ lekelerini yumuşatmak için 1 su bardağı karbonat ile yarım su bardağı suyu karıştırarak macun yapın.

 Bu karışımı fırının iç yüzeyine sürüp gece boyunca bekletin.

 Ertesi gün, üzerine biraz sirke sıkın, köpürme başlayınca nemli bir bezle silin.

 2. BUHAR İLE KOLAY TEMİZLİK

 Fırın tepsisinin içine su ve limon suyu ekleyip 150°C’de 20 dakika çalıştırın.

 Buhar sayesinde yağlar yumuşayacak ve nemli bir bezle kolayca temizleyebileceksiniz.

 3. FIRIN CAMINI PARLATAN DOĞAL KARIŞIM

 Sirke ve karbonatı karıştırarak cam yüzeyine sürün.

 10 dakika beklettikten sonra mikrofiber bezle silerek pırıl pırıl yapabilirsiniz.


Etiketler: #fırın #Temizlik

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