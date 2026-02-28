Fiyatı 50 TL'ye düştü, yurttaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balıkçı esnafının işleri azalmıştı. Birçok vatandaş iftar sofraları için balığı tercih etmezken, esnaf bu duruma çözüm olması amacıyla indirime gitti. Eskişehir'deki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL'ye kadar düşürdü. Fiyatların inmesinin ardından vatandaşlar, balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk sebebiyle dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı.

'SATIŞLAR MÜKEMMEL'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla pek tüketim yok. Restoranlar kapalı, o yüzden satışlar düşüktü. Diğer balıkçılarla anlaştık, 4 gündür bir kampanya yapılıyor. Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL'ye maliyetine satıyoruz. 'Ramazan ayında balık tüketilmiyor' diyoruz ama bu kadar balık nereye gidiyor bilmiyorum. Günlük 100 kasa desek, biz 1 buçuk ton balık satıyoruz. Yani satışlar mükemmel, sezonda böyle satış görmedik. Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar" dedi.