Fiyatı cep yakan güle alternatif hediye: Lavanta
Sevgililer Günü öncesi gül fiyatlarındaki artış çiçekçileri kuru bitkilere yöneltti. Özellikle 'tanesi 30 TL'den satılacak olan gülün karşısında, demet lavantanın bu 14 Şubat'ta güle alternatif olarak ilgi görmesi bekleniyor.
14 Şubat Sevgililer Gününe sayılı günler kala çiçekçilerde son hazırlıklar devam ediyor. Çiçekçiler gül fiyatlarındaki artış nedeniyle kuru bitkilere yöneldi. Bir adet gülün fiyatı 30 TL olurken, lavantanın demeti ise 15 TL'den satılıyor.
Bütçeye uygun hediye almak isteyenler için de lavanta bir seçenek oldu. 15 liradan satılan bir demet lavantanın bu 14 Şubat'ta güle alternatif olarak ilgi görmesi bekleniyor.
"LAVANTA HEM YERLİ HEM UZUN ÖMÜRLÜ"
Sevgililer günü öncesi hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden çiçekçi Senem Nur Yağar, “Ne kadar bir satış olur veya ne kadar yoğunluk olur kestiremiyoruz çünkü çiçek fiyatları çok yükselmiş durumda. Gül, papatya gibi çiçekler ithal geldiği için çok pahalılar. Şuanda en ucuz olarak kuru bitkileri önerebilirim. Kuru bitkiler ile yaptığımız aranjmanlar daha uygun oluyor. Gülün tanesi 30-40 liradan satılırken kuru bitki aranjmanları ise 80 lira gibi bir fiyatla satılıyor. Kuru bitki olarak lavantayı örnek verebilirim. Lavantalar Isparta'da üretiliyor. Hem yerli üretim hem de çok güzel kokuları oluyor ve uzun ömürleri oluyor. Lavantaların demeti ise 15 liradan başlıyor” şeklinde konuştu.
“FİYAT ARTIŞLARINDAN KAYNAKLI KURU BİTKİLERE TALEP OLUYOR”
Konuşmasına devam eden Yağar, “Gül tarzı bitkilerin fiyatları arttıkça insanlar artık dekoratif ürünlere ve kuru bitkilere yönelmeye başladı. Bu tarz bitkiler hem daha ucuz oluyor hem de daha gösterişli ve büyük bir demet oluyor. Bunun yanı sıra canlı gül yerine solmayan gül daha fazla satıyoruz. Canlı bir gülün fiyatı yüksek ve 3 günlük bir ömrü varken solmayan güller ise 100 liradan başlıyor ve 2 yıl ömrü oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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