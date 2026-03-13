Fizik yasalarına meydan okuyan patiler: Kedilerin kusursuz iniş sırrı aydınlanıyor

Fizik dünyası için "imkansız" kabul edilen bir hareketin, evimizdeki kediler tarafından her gün uygulanması, bilim insanlarını 19. yüzyıldan bu yana meşgul ediyor. Havada serbest düşüşe geçen bir kedinin, hiçbir yerden destek almadan kendi ekseni etrafında dönerek yere kusursuz bir şekilde inmesi, klasik mekanik prensipleriyle çelişiyor gibi görünüyor. Ancak yeni yayımlanan biyofizik çalışmaları, kedilerin bu yeteneğinin sadece kas gücü değil, omurga yapısındaki sıra dışı bir mühendislik ürünü olduğunu kanıtlıyor.

1894'TEN BUGÜNE UZANAN BİLİMSEL PARADOKS

Kedilerin iniş manevrası, ilk kez 1894 yılında Étienne-Jules Marey’in yüksek hızlı kamera çekimleriyle bilimsel bir tartışma konusu haline geldi. Bilimler Akademisi’ne sunulan bu çekimler, o dönemde "mekanik ilkelerin açık ihlali" olarak nitelendirildi. Fizik yasaları, dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıkça havada asılı duran bir nesnenin dönmeye başlayamayacağını söylese de, kediler bu kuralı hiçe sayıyor. Matematikçi Émile Guyou tarafından önerilen "katla ve dön" modeli, kedinin ön ve arka ayaklarını farklı zamanlarda bükerek gövdesini çevirdiğini savunsa da, bu teori kedilerin gerçek hareketlerini tam olarak açıklamakta yetersiz kalıyordu.

JAPONYA’DA YAPILAN YENİ ARAŞTIRMA: OMURGANIN KİLİT ROLÜ

Yamaguchi Üniversitesi’nden araştırmacıların Japonya'da yürüttüğü son çalışma, gizemin odağını kedinin kuyruğundan omurgasına kaydırdı. Ölü kedi omurgaları üzerinde yapılan mekanik testler ve canlı kedilerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri, omurganın her bölgesinin aynı esneklikte olmadığını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, kedinin boynu ile sırtının alt kısmı arasındaki bölge son derece esnek bir yapıya sahip. Bu esneklik, kedinin ön kısmının büyük bir süratle dönmesini sağlarken, daha stabil olan alt omurga bölgesi bir çapa görevi görerek hareketin kontrol edilmesine imkan tanıyor.

'BÜK VE KIVIR' MODELİNDEN SİSMİK DALGA HIZINA

Fizikçiler, kedilerin bu hareketini artık "bük ve kıvır" modeliyle açıklıyor. Kedi, bel bölgesinden bükülerek vücudunun üst ve alt yarısını zıt yönlerde döndürüyor. Bu karmaşık manevra sırasında, patiler, kuyruk ve kulaklardaki denge reseptörleri saniyeler içinde binlerce küçük düzeltme yapıyor. Bilim insanları, kedinin omurgasındaki bu dönüş hızının, fiziksel materyallerin kayma dalgası hızına yaklaştığını ifade ediyor. Bu durum, kedinin sadece biyolojik bir canlı değil, aynı zamanda kusursuz bir fiziksel makine gibi çalıştığını kanıtlıyor.

GİZEM TAMAMEN ÇÖZÜLDÜ MÜ?

North Carolina Üniversitesi’nden fizikçi Greg Gbur, kedi fiziğinin artık bireysel detaylara indiğini belirtiyor. Gbur'a göre, her kedi bu manevrayı kendine has küçük farklarla uyguluyor ve bu da tek bir "genel fizik denklemi" yazmayı zorlaştırıyor. Bilim dünyasının bir sonraki hedefi, kedilerin bu hareketlerini çok açılı kameralarla kaydederek gerçeğe yakın üç boyutlu modeller oluşturmak. Gelecekte yapılacak 3D modelleme çalışmaları, kedilerin bu akrobatik sırlarını tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarabilir.