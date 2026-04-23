Fiziksel sporlarda yapay zeka devrimi: Masa tenisi robotu 'Ace' profesyonel şampiyonları dize getirdi

1997 yılında "Deep Blue" adlı süper bilgisayarın dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmesi teknoloji tarihi için büyük bir kırılma noktasıydı. Bugün ise benzer bir "milat", fiziksel sporlar arenasında yaşanıyor. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Sony AI ekipleri tarafından geliştirilen sekiz eklemli ve otonom donanıma sahip masa tenisi robotu "Ace", resmi kurallarla oynanan müsabakalarda elit sporcuları ve dünya sıralamasındaki profesyonelleri mağlup etmeyi başardı. Bu gelişme, makinelerin fiziksel beceri gerektiren sporlarda insanla rekabet edebildiği ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

İNSANDAN 10 KAT DAHA HIZLI: 20 MİLİSANİYELİK TEPKİ SÜRESİ

Ace'in geliştirme ekibinin lideri Peter Dürr'e göre robotun başarısının arkasında otonom robotik alanında sağlanan üç kritik ilerleme yatıyor. Bunların ilki, sistemin kullandığı "olay tabanlı sensörler". Bu teknoloji sayesinde Ace'in kameraları ortamdaki her detayı işlemek yerine, yalnızca hareket ve parlaklık değişimlerine odaklanarak masa tenisi topunun yörüngesini kusursuz bir şekilde takip edebiliyor.

İkinci önemli teknoloji ise robotun binlerce saatlik simülasyon deneyimiyle "modelsiz pekiştirmeli öğrenme" altyapısına sahip olması. Robot, kuralların dışarıdan dikte edilmesi yerine, oyunu adeta bir bilgisayar oyunu oynar gibi deneyimleyerek öğrendi. Üçüncü unsur olan yüksek hızlı donanım ise insan ile makine arasındaki biyolojik farkı ortaya koyuyor: Profesyonel bir sporcunun ortalama tepki süresi 230 milisaniyeyi bulurken, Ace sadece 20 milisaniyede hamle yapabiliyor.

ELİT OYUNCULARI GEÇTİ PROFESYONELLERİN VÜCUT DİLİNİ ÇÖZDÜ

Bugün sonuçları yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre robot, önce en az on yıllık deneyime sahip beş elit seviye oyuncuyla karşılaştı ve bu maçların üçünü kazandı. Sürecin başlarında profesyonel sporculara karşı oynadığı iki maçı kaybetmesine rağmen set almayı başaran robot, öğrenme eğrisini hızla yukarı taşıdı.

Sporcular, servis atarken uyguladıkları kesme ve falsoları (spin) vücut hareketleriyle gizlemeye çalışmalarına rağmen robotun topu kusursuz okuması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. İnsanların aksine bir sonraki hamlesini belli edecek hiçbir mimik veya vücut dili emaresi göstermeyen Ace, ağdan seken toplara vurmak gibi daha önce hiç programlanmadığı spesifik yetenekleri de maç esnasında kendiliğinden geliştirerek araştırmacıları şaşırttı.

DÜNYA SIRALAMASINDAKİ İSİMLER MAĞLUP OLDU

Araştırmanın tamamlanmasının ardından geçen bir yıllık sürede sistemin sürekli olarak kendini geliştirdiği kaydedildi. Aralık 2025'te ilk kez bir profesyonel oyuncuyu deviren Ace, 2026'nın Mart ayında Masa Tenisi Dünya Sıralaması'nda (WTT) ilk 25'te yer alan Japon sporcu Miyuu Kihara'nın yanı sıra profesyonel erkek oyuncular Tonin Ryuzaki ve Fumiya Igarashi'yi de mağlup etmeyi başardı.