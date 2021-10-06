Flash TV’nin afişi değişti: Saba Tümer’in ardından bir ismin daha anlaşmadığı ortaya çıktı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 16:37

Yeni transferleriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Flash TV ile anlaştığı iddia edilen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın afişlerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı ve kanalın anlaşmasına olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Gazeteci Akif Beki'nin de Flash TV ile anlaştığı iddia edilmiş, kanalın yeni dönem afişlerinde Beki'nin fotoğrafı yer almıştı. Saba Tümer'in ardından Akif Beki’nin de Flash TV ile anlaşamadığı ortaya çıktı. Beki'nin teklifi kabul etmemesinin ardından, kanalın reklam afişi de değiştirildi.

Flash TV'nin yeni dönem transferlerinin yer aldığı afişte bu defa Saba Tümer ve Akif Beki'nin fotoğraflarının kaldırıldığı görüldü.

İşte Flash TV’nin değiştirilen afişi…



