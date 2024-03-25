Fleabag yıldızları Andrew Scott ve Phoebe Waller-Bridge yeniden bir araya geliyor...

Yayınlanma: 25.03.2024 - 22:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 22:19

Fleabag'in unutulmaz çifti, Phoebe Waller-Bridge ve Andrew Scott, hayranlarını heyecanlandıran bir haber verdi. İkilinin, Fleabag'deki ikonik karakterlerini canlandırdıkları altı bölümlük dizi, beş yıl önce ekranlara veda etmişti. Ancak, Scott tarafından yapılan son açıklamalarla hayranların yeniden buluşma umutları arttı.

Scott, Patricia Highsmith'in klasik romanından uyarlanan yeni Netflix dizisi Ripley'in tanıtımı sırasında, Waller-Bridge ile yakın zamanda tekrar işbirliği yapacaklarını açıkladı. Vogue'a verdiği röportajda, "Kesinlikle bir şeyler yapıyoruz. Onunla tekrar çalışmayı çok isterim. O eşsiz, harika bir insan" dedi.

Fleabag'den önce de tanınan bir oyuncu olan Scott, "Hot Priest" rolüyle özellikle dikkat çekmişti. Bu karakterle kazandığı övgüler, ona Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü'nü getirmiş ve Altın Küre ile SAG Ödülü'ne aday gösterilmişti. Waller-Bridge ise, Fleabag'in yaratıcısı ve başrol oyuncusu olarak tanınıyor ve son dönemdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Waller-Bridge, Scott'ın oyunculuk yeteneğini övgüyle anlatırken, olası bir yeniden birleşmenin detaylarına da değindi. "Onu tamamen akli dengesi yerinde olmayan bir komedi karakteri canlandırırken görmeyi çok isterim. Her şeye, her zaman öfkelenen biri" dedi.