Netflix, nisan ayını heyecanla karşılıyor... İşte bu ay gelecek dizi ve filmler!
Netflix, nisan ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor.
Nisan ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix nisan ayı içerikleri...
RIPLEY - 4 NISAN
Ripley, Patricia Highsmith'in 1955 tarihli polisiye romanı Yetenekli Bay Ripley'e dayanan yeni bir Amerikan psikolojik gerilim televizyon dizisi.
Varlıklı bir adamın İtalya'daki serseri oğlunu eve geri dönmesi için ikna etmekle görevlendirilen Tom Ripley, aldatmaca, sahtekârlık ve cinayet dolu karmaşık bir hayata adım atar.
PARASYTE: THE GREY - 5 NİSAN
Parasyte: The Gray, Yeon Sang-ho'nun yönettiği ve ortak yazdığı, bir Güney Kore korku bilim kurgu televizyon dizisi.
Tanımlanamayan parazitler insanları vahşi bir şekilde ele geçirip güç kazanmaya başlayınca insanlık bu büyüyen tehditle savaşmak zorunda kalır.
KUŞ UÇUŞU 3. SEZON - 11 NİSAN
Kuş Uçuşu, Ay Yapım tarafından Netflix için yapılan, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dram türündeki dizi.
Dizinin yeni sezonunda kameraların karşısına bu defa başka bir tanıdık yüz yerleşirken, önceki ittifaklar bozuluyor, yeni ilişkiler kuruluyor ve habercilik dünyasında kartlar bir kez daha yeniden dağıtılıyor.
REBEL MOON - PART TWO: THE SCARGIVER - 19 NİSAN
Bir Zack Snyder filmi olan Rebel Moon'da isyancı savaşçılar Ana Dünya'nın zalim güçlerine karşı savaşmaya hazırlanırken asla kopmayacak bağlar kurulur, kahramanlar ortaya çıkar ve efsaneler doğar.
DEAD BOY DETECTIVES - 25 NİSAN
Dead Boy Detectives, Neil Gaiman ve Matt Wagner'in aynı adlı DC Comics karakterlerine dayanarak Steve Yockey tarafından geliştirilen bir dedektif komedi drama televizyon dizisi.
Sinir bozucu bir hayalet seni rahatsız mı ediyor? Yoksa bir iblis anılarını mı çaldı? O zaman Ölü Dedektifler Bürosu'nu arayabilirsin.
CITY HUNTER - 25 NİSAN
2011 yapımı bir Güney Kore dizisi olan City Hunter, olağanüstü bir nişancı ve iflah olmaz bir çapkın olan özel dedektif Ryo Saeba'nın, vefat eden ortağının ölümünü araştırmak için ortağının kız kardeşiyle gönülsüzce iş birliği yapmasını ele alıyor.
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