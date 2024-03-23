Netflix, nisan ayını heyecanla karşılıyor... İşte bu ay gelecek dizi ve filmler!

KUŞ UÇUŞU 3. SEZON - 11 NİSAN

Kuş Uçuşu, Ay Yapım tarafından Netflix için yapılan, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer ve Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dram türündeki dizi.

Dizinin yeni sezonunda kameraların karşısına bu defa başka bir tanıdık yüz yerleşirken, önceki ittifaklar bozuluyor, yeni ilişkiler kuruluyor ve habercilik dünyasında kartlar bir kez daha yeniden dağıtılıyor.