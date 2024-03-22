Benedict Cumberbatch'li 'Eric' dizisi mayıs ayında Netflix'te!

Benedict Cumberbatch'in yeni dizisi Eric bu yıl Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 23:12
Benedict Cumberbatch'li 'Eric' dizisi mayıs ayında Netflix'te!
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Netflix'in heyecanla beklenen dizisi "Eric"için geri sayım başladı. Benedict Cumberbatch'in başrolünde olduğu bu duygusal gerilim, 1980'lerin New York'unda geçiyor ve oğlunu kaybeden bir babanın hikayesini anlatıyor.

Dizi, 30 Mayıs'ta Netflix'te yayımlanacak ve izleyicilere zengin bir drama deneyimi sunacak. Cumberbatch'in yanı sıra Gaby Hoffman, McKinley Belcher III, Dan Fogler ve Phoebe Nicholls gibi yetenekli oyuncular da kadroda yer alıyor. Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar ve Roberta Colindrez gibi isimler de dizinin kadrosunu tamamlıyor.

Yaratıcısı Abi Morgan olan "Eric", bir kuklacı ve çocuk televizyonu yaratıcısı olan Vincent'ın hikayesini anlatıyor. Vincent, oğlu Edgar'ın okula gitmek için evden ayrıldığı bir sabah kaybolması üzerine derin bir çaresizlik içine düşer. Edgar'ı bulmak için mücadele ederken, Vincent umutsuzca oğlunun çizdiği mavi canavar kuklası Eric'e tutunur. Vincent, Eric'i televizyona çıkararak oğlunu geri getirebileceğine inanır. Ancak bu süreçte, Vincent'ın davranışları giderek daha yıkıcı hale gelir ve ailesiyle, iş arkadaşlarıyla ve dedektiflerle ilişkileri zorlanır. Eric, Vincent'ın tek müttefiki ve gerçeklikten kopuşunun bir yansıması haline gelir.

Duygusal ve gerilim dolu bu hikaye, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Yönetmen koltuğunda Lucy Forbes'un oturduğu ve yapımın New York ve Budapeşte'de çekildiği "Eric", Netflix'in beş güçlü İngiltere drama listesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.


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