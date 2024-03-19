Obama'nın, fantastik Netflix dizisindeki rolü reddettiği ortaya çıktı

Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff, Eski ABD Başkanı Barack Obama'yı bir dönem diziye dahil etmeye çalıştığını açıklayarak, "Kendisinden bir kameo istediğimizde çok komik bir not yolladı. Şöyle yazıyordu: 'Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım'" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:29
Obama'nın, fantastik Netflix dizisindeki rolü reddettiği ortaya çıktı
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Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, yeni dizileri 3 Cisim Problemi (3 Body Problem) için her yolu denediler. 

Buna ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'dan uzaylı istilasını konu alan Netflix fantezisinde rol almasını istemek bile dahil.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, USA Today'e konuşan Benioff, eski başkanı diziye dahil etme çabaları hakkında şunları söyledi:

"Kendisinden bir kameo istediğimizde çok komik bir not yolladı. Şöyle yazıyordu: 'Eğer gerçek bir uzaylı istilası olursa, sanırım kendimi o krize saklamalıyım.'"

Weiss, "Gerçek bir şey olması ihtimaline karşı işini sağlama almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Obama'dan 3 Cisim Problemi'nde rol almasını istemek ilk bakışta göründüğü kadar tesadüfi değil. Eski başkan, 2017'de New York Times'a konuşmuş ve dizinin uyarlandığı Liu Cixin imzalı romanın büyük bir hayranı olduğunu söylemişti.

Obama, "Kapsamı muazzamdı. Bu yüzden okumak eğlenceliydi" diyerek eklemişti: 

"Kısmen Kongre'yle olan günlük sorunlarım oldukça endişelenmeye değmeyecek ve önemsiz göründüğü için. Uzaylılar istila etmek üzere!"

62 yaşındaki Obama'nın, aynı zamanda Benioff ve Weiss'ın çalışmalarının da büyük bir hayranı olduğu biliniyor. Obama ABD Başkanı olduğu dönemde dizi yapımcılarından Game of Thrones'un 6. sezonunun ön gösterimlerini istemişti.

HBO, Westeros'un kaderini ve uyuyan Jon Snow'u daha önce görülmemiş düzeyde sır gibi saklamak istediğinden, gazeteciler ve sektörden yetkililer bile o sezonun bölümlerini önceden alamamıştı.

3 Cisim Problemi, Game of Thrones'un 8 sezonun ardından 2019'da sona ermesinden bu yana Benioff ve Weiss'ın en büyük projesi. 

Dizi, gezegeni istilacı uzaylılardan korumaya çalışan 5 karakteri konu alıyor. 

Liu Cixi'nin romanı 2008'de yayımlandığından bu yana 9 milyon kopya sattı ve bir Hugo Ödülü kazandı.

3 Cisim Problemi, 21 Mart'ta Netflix'te gösterime girecek.


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