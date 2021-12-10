Flört grubundan 'ekonomik kriz' şarkısı: 'Zam üstüne zam geliyor doy doyabilirsen'

10 Aralık 2021 Cuma, 15:36

Türk lirasının dolar ve euro karşında günden güne değer kaybetmesi ve art arda gelen zam yağmurlarıyla birlikte, Türkiye'deki ekonomik kriz gitgide derinleşiyor.

Son olarak ülkede yaşanan son duruma bir yorum da müzik grubu Flört'ten geldi.

Rock müzik grubu Flört’ün “Kutup Ayısı” teklisinin video klibi 7 Aralık’ta çıktı. Klipte, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, mazot ve benzin zammı, ekmek kuyruğu haberlerine yer verildi.

Şarkıda, yapılan otoyollar ve zamlara da değinildi. “Yarım ekmek kalmış evde, o da bayat. Al alabilirsen, sat satabilirsen. Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen” sözleri ile ekonomik kriz anlatıldı.

"Kutup Ayısı" şarkısının sözleri şöyle:

"Bak işte köprü oldu, yollar oldu, asfalt oldu

Cebimde anlı şanlı para pul oldu

Kendim edip kendim buldum, yine kahroldum

Bir çıkmaza girdim, eyvah! Şimdi kayboldum

Kim kime dum duma geçiyor hayat

Yarım ekmek kalmış evde, o da bayat

Elde avuçta yok ki

Hadi bakalım, şimdi kimde kabahat?

Al alabilirsen, sat satabilirsen

Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen

Git gidebilirsen, koş koşabilirsen

Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen

Sebebi ben miyim, derde derman olayım?

Gemi çoktan batmış, artık ben ne yapayım?

Dibini görmüşüz, boy versen neye yarar?

Duamız kabul olsa karnımız doyar

Şahlandık, aya merdiven dayarız

Tarihi yeni baştan yazarız

Gerekirse babalar gibi satarız

Dış güçler olmasa neler yaparız

Al alabilirsen, sat satabilirsen

Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen

Git gidebilirsen, koş koşabilirsen

Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen

Al alabilirsen, sat satabilirsen

Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen

Git gidebilirsen, koş koşabilirsen

Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen."

'FLÖRT' 2000 YILINDA KURULDU

İstanbul’da 2000 yılında kurulan Flört Müzik Grubu, Türkçe Rock müzik yapıyor. Flört müzik grubu; Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve Orkun Bagatur'dan oluşuyor.

Grubun kökeni, 1991’de kurulan “Bekarlar” grubuna kadar uzanıyor.