Flört grubundan 'ekonomik kriz' şarkısı: 'Zam üstüne zam geliyor doy doyabilirsen'
Türkiye'de yaşanan ekonomik krize bir yorum da Flört grubundan geldi. Rock müzik grubu Flört’ün 'Kutup Ayısı' isimli şarkısının video klipi yayınlandı. Şarkıda, “Zam üstüne zam geliyor doy doyabilirsen” ve “Dış güçler olmasa ne yaparız” sözleriyle güncel siyaset ve ekonomik sorunlara da göndermeler yapıldı.
Türk lirasının dolar ve euro karşında günden güne değer kaybetmesi ve art arda gelen zam yağmurlarıyla birlikte, Türkiye'deki ekonomik kriz gitgide derinleşiyor.
Son olarak ülkede yaşanan son duruma bir yorum da müzik grubu Flört'ten geldi.
Rock müzik grubu Flört’ün “Kutup Ayısı” teklisinin video klibi 7 Aralık’ta çıktı. Klipte, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, mazot ve benzin zammı, ekmek kuyruğu haberlerine yer verildi.
Şarkıda, yapılan otoyollar ve zamlara da değinildi. “Yarım ekmek kalmış evde, o da bayat. Al alabilirsen, sat satabilirsen. Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen” sözleri ile ekonomik kriz anlatıldı.
"Kutup Ayısı" şarkısının sözleri şöyle:
"Bak işte köprü oldu, yollar oldu, asfalt oldu
Cebimde anlı şanlı para pul oldu
Kendim edip kendim buldum, yine kahroldum
Bir çıkmaza girdim, eyvah! Şimdi kayboldum
Kim kime dum duma geçiyor hayat
Yarım ekmek kalmış evde, o da bayat
Elde avuçta yok ki
Hadi bakalım, şimdi kimde kabahat?
Al alabilirsen, sat satabilirsen
Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen
Git gidebilirsen, koş koşabilirsen
Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen
Sebebi ben miyim, derde derman olayım?
Gemi çoktan batmış, artık ben ne yapayım?
Dibini görmüşüz, boy versen neye yarar?
Duamız kabul olsa karnımız doyar
Şahlandık, aya merdiven dayarız
Tarihi yeni baştan yazarız
Gerekirse babalar gibi satarız
Dış güçler olmasa neler yaparız
Al alabilirsen, sat satabilirsen
Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen
Git gidebilirsen, koş koşabilirsen
Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen
Al alabilirsen, sat satabilirsen
Zam üstüne zam geliyor, doy doyabilirsen
Git gidebilirsen, koş koşabilirsen
Kutup ayısı peşimizde, kaç kaçabilirsen."
'FLÖRT' 2000 YILINDA KURULDU
İstanbul’da 2000 yılında kurulan Flört Müzik Grubu, Türkçe Rock müzik yapıyor. Flört müzik grubu; Ozan Kotra, Ata Akdağ, Çağatay Kehribar ve Orkun Bagatur'dan oluşuyor.
Grubun kökeni, 1991’de kurulan “Bekarlar” grubuna kadar uzanıyor.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu'ya dair vahim iddialar
- Babadan tepki çeken sözler
- Erdoğan'dan partisine 'Kılıçdaroğlu' fırçası
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar skandalı
- Kenan İmirzalıoğlu özür diledi
- Asgari ücret toplantısında asgari geçim tutarı açıklandı
- 'Bu beyefendiyi tıbben incelesinler'
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Selahattin Demirtaş’tan Erdoğan’a miting yanıtı