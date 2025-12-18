Forbes açıkladı: James Cameron artık resmen milyarder

Milyarlarca dolarlık gişe hasılatına imza atan dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcı James Cameron, serveti 1 milyar doları aşan isimler arasına girdi.



Forbes Dergisi, Cameron’un yeni filmi Avatar: Ateş ve Kül’ün vizyona girmesine günler kala, ünlü yönetmenin net servetini 1,1 milyar dolar olarak açıkladı. Böylece Cameron; Steven Spielberg, George Lucas ve Peter Jackson gibi Hollywood’un milyarder yönetmenleri arasına katıldı.

Bu yıl Hollywood’un en yüksek hasılatlı yapımı olması beklenen Avatar serisinin üçüncü filmi Avatar: Ateş ve Kül’ün, James Cameron’a kişisel olarak yaklaşık 200 milyon dolar kazandıracağı öngörülüyor. Filmin dünya genelinde en az 2 milyar dolarlık gişe gelirini aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avatar: Ateş ve Kül, Cameron’ın önceki iki Avatar filmi ile 1997 yapımı ve “En İyi Film” Oscar’ını kazanan Titanic’in ardından, 2 milyar dolar barajını aşan dördüncü filmi olma potansiyeli taşıyor. Bu başarı gerçekleşirse Cameron, dört filmi de 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden ilk film yönetmeni olarak sinema tarihine geçecek.

Bu alandaki mevcut rekor, Marvel evreninde Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerini yöneten Anthony ve Joe Russo kardeşlere ait. Russo kardeşler, önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan Avengers: Doomsday ile Cameron’un rekoruna ortak olma şansına sahip.