Ford'un sosyal medya hesabından İsrail karşıtı mesajlar!

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.

Ford'un sosyal medya hesabından İsrail karşıtı mesajlar!
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:47

Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.

Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.

Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Ford #filistin

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