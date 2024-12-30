Ford'un sosyal medya hesabından İsrail karşıtı mesajlar!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 23:47

Güncelleme: 30.12.2024 - 23:47

Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.

Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.

Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.