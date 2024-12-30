Ford'un sosyal medya hesabından İsrail karşıtı mesajlar!
ABD'li otomobil üreticisi Ford'un resmi sosyal medya hesabından, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.
Şirketin resmi sosyal medya hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşıldı.
Ford'un X hesabının ele geçirildiği iddia edilirken söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silindi.
Konuya ilişkin şirketten henüz resmi açıklama yapılmadı.
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