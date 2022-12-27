Fotoğraflarındaki dikkat çeken ayrıntı: Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı?
Şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarındaki ayrıntı, akıllara, "Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorusunu getirdi.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkı evliliğe taşıyan ünlü şarkıcı kısa süre sonra boşanma kararı almıştı.
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünya evine giren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 4 buçuk ay süren evliliklerinin ardından ilişkilerini sonlandırmıştı.
Şarkıcı Hadise'nin dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardaki ayrıntı akıllara, "Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?" sorusunu getirdi. Eskiden çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise'nin çok konuşulan evlilik yüzüğünü her karede göstermesi dikkat çekti.
Çift boşandıktan sonra yüzük krizi yaşanmış, Mehmet Dinçerler'in yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Ancak Dinçerler iddiayı yalanlamıştı.
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