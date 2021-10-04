Fox TV’de bir dizi final yapıyor: Yerine başka bir dizi gelecek
Yeni sezona dikkat çeken yapımlarla başlangıç yapmayı hedefleyen Fox TV, Uzak Şehrin Masalı dizisi için final kararı aldı. Reytinglerin düşüklüğü nedeniyle final yapan yapım yerine yeni bir dizi başlayacak.
Fox TV, yeni sezona tam 11 dizi ile hazırlandı. Ancak bu yapımlardan 'Uzak Şehrin Masalı' için final kararı geldi. Pazar rekabetinde düşük reytingleri nedeniyle perşembe akşamlarına alınan dizi, 2 bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek.
HANGİ DİZİ BAŞLAYACAK?
Uzak Şehrin Masalı dizisi ekrana veda ederken, bir başka Fox TV dizisi izleyicilerle buluşacak. 'Elkızı' dizisi yakın zamanda Fox TV'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İlk fragmanı yayınlanan Elkızı dizisinin başrollerini ise Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz paylaşıyor.
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