FOX TV’de yeni bir tartışma programı mı başlıyor?

05 Ekim 2021 Salı, 15:38

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

Şentürk'ün paylaşımında gazeteciler Nevşin Mengü,Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek ve Murat Yetkin ile aynı masada oldukları görülüyor.

PROGRAM MI YAPACAKLAR?

Medya Radar’da yer alan habere göre, 4 gazetecinin perşembe akşamları FOX TV'de yeni bir program yapacağı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili FOX TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Deniz Zeyrek ve Çiğdem Toker şu anda bir gazetede yazarlık, Murat Yetkin ve Nevşin Mengü ise sosyal medya üzerinden YouTube yayını yapıyor.