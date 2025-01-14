Fragmandaki 'türban' sahnesi gündem olmuştu: Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü neden 2 haftadır yayımlanmıyor?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:25

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:51

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı, NOW TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, son iki haftadır ekranlarda yer almıyor.

Dizinin 13 Ocak 2025 Pazartesi günü de yayınlanmaması izleyicilerde merak uyandırdı.

GEREKÇE: YAYIN TAKVİMİNDEKİ GECİKME

Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, yayın takvimindeki bu gecikmenin nedeni yılbaşı tatili ve çekim programındaki değişiklikler.

Dizinin yeni bölümü, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

FRAGMAN SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kızıl Goncalar dizisinin 34. bölüm fragmanında, "Birgül" karakterinin türbanını çıkardığı sahne, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Tepkiler üzerine bu sahne fragmandan çıkarıldı.

Dizinin yapım şirketi Gold Film, konuya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Fragmanda yer alan sahneler yanlış anlaşılmıştır. Türbanın ateşe atıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bölümde böyle bir olay kesinlikle yer almamaktadır.”