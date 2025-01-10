Tarikat liderini canlandıracak... Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da: Setten ilk fotoğraf geldi
Geçen sene beyin kanaması geçiren ve oyunculuğa ara veren Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Setten ilk fotoğraf da geldi.
Yaklaşık bir sene önce geçirdiği beyin kanaması geçiren ve ameliyat sonrası oyunculuğa ara vererek rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen dizi setlerine geri döndü.
KIZIL GONCALAR'IN KADROSUNDA
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.
Senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen tarikat liderini canlandıracak. Tanrıöğen, 'Saatçi Aziz' rolüne hayat verecek.
NE OLMUŞTU?
Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. Daha sonra ameliyat edilen 61 yaşındaki Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- ‘Oğlum’ yasağı
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Biden'den Los Angeles yangını kararı
- Ortak grubun ismi belli oldu