Tarikat liderini canlandıracak... Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da: Setten ilk fotoğraf geldi

Geçen sene beyin kanaması geçiren ve oyunculuğa ara veren Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Setten ilk fotoğraf da geldi.

Tarikat liderini canlandıracak... Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da: Setten ilk fotoğraf geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:25

Yaklaşık bir sene önce geçirdiği beyin kanaması geçiren ve ameliyat sonrası oyunculuğa ara vererek rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen dizi setlerine geri döndü.

KIZIL GONCALAR'IN KADROSUNDA

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Senaryosunu Necati Şahin’in yazdığı dizide Tanrıöğen tarikat liderini canlandıracak. Tanrıöğen, 'Saatçi Aziz' rolüne hayat verecek.

NE OLMUŞTU?

Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. Daha sonra ameliyat edilen 61 yaşındaki Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran oyuncu yerine diziye Ahmet Mümtaz Taylan dahil edilmişti.


Etiketler: #Settar Tanrıöğen

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