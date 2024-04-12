Fragmanı 167 milyon kez izlendi: Joker Barbie'yi geçti!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:33

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:36

Başrollerini Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın paylaştığı devam filminin fragmanı, ilk 24 saat içinde 167 milyon izleyiciye ulaşarak rekor bir başlangıca imza attı.

Tanıtım fragmanı, Warner Bros'un Las Vegas'taki CinemaCon sunumunda gösterildikten hemen sonra internete düştü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Variety'ye konuşan kaynaklar, Joker'in devam filminin fragmanının hem izlenme hem de etkileşim açısından geçen yılın gişe rekortmeni Barbie'yi geride bıraktığını ve Warner Bros'un son yıllardaki en büyük lansmanı olduğunu söyledi. Fragmanın başarısında Lady Gaga'nın 150 milyon takipçiye ulaşan sosyal medya hesaplarının da büyük etkisi oldu.

YOUTUBE VE TWITTER'DA İLK SIRADA

Fragman, prömiyer gecesinde YouTube'da anında bir numaralı trend video haline geldi. Yalnızca bu platformda halihazırda 18,7 milyon izlenme sayısına ulaşan fragman, lansmanından iki gün sonra hâlâ seyredilmeye ve etkileşim almaya devam ediyor.

Joker'in devam filminin fragmanı, ilk 24 saat boyunca Twitter'ı da domine etti. #JokerFolieADeux, Gaga, Harley, Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Joker, Joker 2, Joker2, Lady Gaga ve Todd Phillips dahil olmak üzere filmle ilgili 10 ifade kısa sürede platformun Trend Topic listesine yerleşti.

Fragman rakamları Warner Bros için önemli bir haber. Çünkü Joker: İkili Delilik'in ilk fragmanının geçmeyi başardığı Barbie, stüdyoya dünya çapında 1,4 milyar dolar kazandırmış ve geçen yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu.

İLK FİLMİN HASILATI 1 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞTİ

İlk Joker'in hasılatı 2019'da 1 milyar doları aşmıştı. Devam filmi, bu ilgi ve süperstar Lady Gaga'nın oyuncu kadrosuna eklenmesi göz önüne alındığında daha da yüksek bir gişe hasılatını hedefliyor.

Joker: İkili Delilik'in konusu hakkında, Arkham Tımarhanesi'nde geçen bir müzikal olması dışında çok az şey biliniyor.

Phoenix, kendisine En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandıran başrole geri dönüyor. Gaga ise Harley Quinn rolünde. Filmin yardımcı oyuncu kadrosunda Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Steve Coogan, Ken Leung ve Harry Lawtey yer alıyor.

Joker'in yönetmeni Todd Phillips, devam filmi için yeniden yönetmen koltuğunda. 53 yaşındaki yönetmen, CinemaCon'da yaptığı açıklamada filmin tam bir müzikal olmadığını söyledi.

Phillips, "Müziğin önemli bir unsur olduğu bir film olduğunu söylemeyi seviyorum. İlk filmden çok uzaklaşmıyor. Arthur'un içinde müzik var. Onda bir zarafet var" dedi.

"SONSUZ OLASILIK OLDUĞUNA İ NANIYORUM"

Phoenix, Rolling Stone'a verdiği röportajda Joker olarak da bilinen Arthur Fleck'i canlandırma konusunda çok heyecanlı olduğunu söylemişti:

"Düşünmeden edemiyorum... Karakterle nereye gidebileceğimize dair sonsuz olasılık olduğuna inanıyorum."



