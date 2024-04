Lady Gaga'lı Joker filminden ilk afiş!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:41

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:41

Warner Bros. Pictures, Todd Phillips'in yönettiği, başrollerinde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın yer aldığı "Joker: Folie a Deux" filminin ilk resmi afişini yayınladı. Merakla beklenen filmin ilk fragmanının da önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Lady Gaga, devam filmine Harley Quinn olarak katıldı ve karakteri fragmanda görmemizden hemen önce, filmin resmi hesabı tarafından paylaşılan bir TikTok videosunda, Gaga'nın Harley Quinn'in sesi ilk kez duyuluyor. Kısa videoda Harley Quinn "İstediğin her şeyi yapabilirsin... sen Joker'sin" diyor.

Filmin resmi yaş derecelendirmesi de kesinleşti. "Joker" devam filmi, özellikle "bir miktar güçlü şiddet, baştan sona kullanılan dil, bir miktar cinsellik ve kısa süreli tam çıplaklık" nedeniyle şaşırtıcı olmayan bir R derecesi aldı.

Aynı şekilde R dereceli 2019 yapımı "Joker" 1 milyar dolar hasılat elde etti ve Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırdı. Phoenix, neredeyse tamamen Gotham City'deki Arkham Asylum'da gelişeceği ve müzikal unsurlar içereceği söylenen bir hikayede Arthur Fleck olarak geri dönüyor.

Phillips'in yine Scott Silver'la birlikte yazdığı senaryodan yönettiği filmde Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Jacob Lofland başrolleri paylaşıyor.

Film bir DC Elseworlds projesi olarak kabul ediliyor, dolayısıyla Peter Safran ve James Gunn DC Evreninin bir parçası değil.

Daha önce yeni filmin görsel ilhamını Francis Ford Coppola'nın gösterişli müzikali "One from the Heart"tan alacağı söylenmişti. Ayrıca selefinden birkaç kat daha büyük olduğu söyleniyor.